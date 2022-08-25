Mesut Bakkal'dan flaş açıklama! Denizlispor...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Eksiklerimizi giderdikçe ve sakat oyuncularımız iyileşerek takıma katıldıkça daha iyi olacağız. Sabır ve zaman en iyi silahımız olmalı. Eğer sahada 11 kişiyle yer alıyorsak, isimlerin değil verilmesi gereken mücadelenin önemi var." dedi.