Önder Karaveli Adanaspor ile anlaşmaya vardı!

Önder Karaveli Adanaspor ile anlaşmaya vardı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2022- 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022- 14:38