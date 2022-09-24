Önder Karaveli Adanaspor ile anlaşmaya vardı!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022- 14:38
Milliyet'in haberine göre; Adanaspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı. Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ve Adanaspor'a gitmek için müsaade istediği öğrenildi.
Önder Karaveli'nin bu gelişmenin ardından Adanaspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Önder Karaveli'nin Pazartesi günü Adana'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.