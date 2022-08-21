TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Adanaspor maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.