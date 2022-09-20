Aykut Kocaman bombası patlıyor! "Gel şampiyon yap"

Kulüpten yapılan açıklamada yeni icra kurulunun Yüksel Yıldırım'a bağlı olarak futbol kulübünün sevk ve idaresini yürüteceği ifade edildi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda futbol kulübümüzün sevk ve idaresi Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım'a bağlı olarak, Başkanvekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Suat Çakır'dan oluşan icra kurulu tarafından yürütülecektir. İcra kurulumuza görevlerinde başarılar diler, yeni oluşumun camiamızın beklentilerine cevap vereceğine olan inancımızı yineleriz" ifadeleri kullanıldı.