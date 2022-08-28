TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Bodrumspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodrumspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Bodrumspor sahasında Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Adanaspor maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 17:00'de TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.