Samsunspor 3-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Samsunspor evinde Sakaryaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 3-2 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 18:16
İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ
Karşılaşmada her iki takım da ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Samsunspor'da oyuna sonradan giren Tanque, maçın seyrini değiştirdi.
TANQUE 3 GOL ATTI
Ahmet Sagat'ın yerine 58. dakikada oyuna giren Douglas Tanque, 63, 76 ve 90+3. dakikalarda takımına 3 puanı getiren golleri attı.
Sakaryaspor'un ilk golünü ise Kabongo Kassongo 80. dakikada kaydetti. Demokratik Kongolu futbolcu Kasongo, son 3 maçta da öne çıktı ve ligdeki 5. golüne imza attı. 90. dakikada ise Alim Öztürk topu kendi ağlarına gönderdi ve maç 2-2 oldu. Perdeyi kapatan golü ise maçın kahramanı Tanque söyledi ve 90+3. dakikada takımına galibiyeti kazandırdı: 3-2!