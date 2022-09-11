TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Manisa FK sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Manisa FK sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

MANİSA FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 1 MAX, beIN Sports Connect ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.