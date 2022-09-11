Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Adanaspor karşıkarşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar:

16. dakikada ceza sahası içinde Sekidika, Benasser ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Uğur Demirok, yerden yaptığı vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Jallow'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Harun'da kaldı.

41. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Pa Dibba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

55. dakikada Benasser'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde iyi yükselen Burak Çoban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Pa Dibba, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.

70. dakikada Pa Dibba, ceza sahası dışı sol çaprazda topu kontrol ederek ceza sahası içine girdi. Rakiplerini geçerek kaleyi karşıdan gören bölgeye gelen Dibba'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hasan'ın ellerinde kaldı.

72. dakikada orta yuvarlakta Eze'nin pasında sol çaprazdan hareketlenen Pa Dibba, topu kontrol ederek ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dibba'nın sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

77. dakikada Ezeh'in orta sahada Hakan Yeşil'e kayarak yaptığı müdahalede hakem Ramazan Keleş faul düdüğünü çalarken, Ezeh'e sarı kart gösterdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem sarı kartı iptal ederek Ezeh'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.