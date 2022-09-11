TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Altay sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Altay sahasında Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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ALTAY - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Bodrumspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 2 MAX, beIN Sports Connect ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.