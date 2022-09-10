Sakaryaspor 2-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Tatangalar evinde 1-0 geriye düştüğü maçı Kassongo'nun golleriyle 2-1 galip kapattı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 10.09.2022- 22:11
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda 53 ve 71. dakikalarda bulduğu goller ile Sakaryaspor kazandı. Ev sahibi ekibin 2 golü de Kabongo Kassongo'dan gelirken, Denizlispor'un tek golü Kevin Mayi'den geldi.
Bu sonuçla beraber Sakaryaspor puanını 9'a yükseltirken, Denizlispor 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor deplasmanda Samsunspor ile mücadele ederken, Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.