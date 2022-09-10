Bandırmaspor 2-2 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçında Bandırmaspor evinde Keçiörengücü'nü konuk etti. Ankara ekibi karşısında 2-0 geriye düşen ev sahibi takım mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 10.09.2022- 18:43
Ankara Keçiörengücü, 22. dakikada Hamza Hür ve 39. dakikada Bekir Karadeniz'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda geri dönen Bandırmaspor, Atabay Çiçek'in 49 ve 68. dakikada attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 10, Ankara Keçiörengücü 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Ankara Keçiörengücü, BB Erzurumspor'u ağırlayacak.