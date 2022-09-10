TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bandırmaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bandırmaspor - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor - Keçiörengücü maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

BANDIRMASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Keçiörengücü maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 2, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.