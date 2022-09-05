Samsunspor 0-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor evinde Manisa FK'yı konuk etti. Ege ekibi rakibini Ayberk Karapo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 44. dakikada Fernando Boldrin bir penaltı atışından yararlanamadı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 22:45
Manisa FK'ya galibiyeti getiren tek golü 88. dakikada Ayberk Karapo kaydetti.
Öte yandan Samsunspor'da 44. dakikada Fernando Boldrin bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Samsunspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.