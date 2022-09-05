Samsunspor 0-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor evinde Manisa FK'yı konuk etti. Ege ekibi rakibini Ayberk Karapo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 44. dakikada Fernando Boldrin bir penaltı atışından yararlanamadı.