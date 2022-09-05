Tuğbey Akgün Göztepe'de
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İzmir ekibi son olarak bonservisi elinde Tuğbey Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 17:45
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor altyapısından yetişen genç oyuncu, Bursaspor ve U23 Milli Takımı'nın formasını giydi.
Tuğbay Akgün, geçen sezon Bursaspor formasıyla 21 lig maçında yer alırken, 1 de asist yaptı.