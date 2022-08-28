TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Pendikspor maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.