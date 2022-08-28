TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Altay sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Altay - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Altay sahasında Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Keçiörengücü maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.