TFF 1. Lig'de Bodrumspor ile Adanaspor ile karşılaştı. Yoluna kayıpsız devam eden lider Bodrumspor, Adanaspor ile 3-3 berabere kalarak TFF 1. Lig'de ilk puanını kaybetti.



Bodrumspor'un gollerini Emre Kaplan(KK) Celal Dumanlı ve Celal Aktaş kaydetti. Konuk Adanaspor'un gollerini Lamin Jallow(2) ve Hadi Sacko'dan geldi.



TFF 1. Lig'de ilk puanını kaybeden Bodrumspor puanını 7 yaparak liderliğini sürdürdü.



Lig'de henüz galibiyet ile tanışamayan Adanaspor 3 puanla 10. sırada yer aldı.