TFF 1. Lig'de 3. hafta maçında Bandırmaspor ile Göztepe, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem Turgut Doman'ın yönettiği mücadeleyi Bandırmaspor 2-1 kazandı. Bandırmaspor'un gollerini 65'de Sedat Şahintürk ve 89'da Atabey Çiçek kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 68'de Yasin Öztekin'den geldi.
Bandırmaspor 2-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig’de 3. hafta maçında Bandırmaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2022- 18:59
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