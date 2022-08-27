Manisa FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 3. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor ve Manisa FK ile Denizlispor maçı için geri sayım devam ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. İşte ' Manisa FK ile Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve karşılaşmaya dair detaylar...