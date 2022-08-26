Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor karşıkarşıya geldi. İstanbul ekibi, rakibini 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Spor Toto 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor, Eyüp Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada Sinan Kurt, 57. dakikada Luccas Claro ve 66. dakikada Pa Dibba'nın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin 6 ve 90+5. dakikalarda Cengizhan Akgün ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Eyüpspor bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 1 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da Bodrumspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.