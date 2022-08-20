Samsunspor 1-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Eyüpspor Friday Eze ile 20. dakikada öne geçerken, Samsunspor bu gole 32. dakikada Gaetan Laura ile karşılık verdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 20.08.2022- 22:09
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Eyüpspor Friday Eze ile 20. dakikada öne geçerken, Samsunspor bu gole 32. dakikada Gaetan Laura ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4 yaptı.
Ligin 3. haftasında Samsunspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.