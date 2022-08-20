Samsunspor 1-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Eyüpspor Friday Eze ile 20. dakikada öne geçerken, Samsunspor bu gole 32. dakikada Gaetan Laura ile karşılık verdi.