TRANSFER HABERİ: Samsunspor Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı!
1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque'yi transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Douglas Tanque ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 09.08.2022- 16:57
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Douglas Tanque ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.