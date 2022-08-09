TRANSFER HABERİ: Samsunspor Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı!

1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque'yi transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Douglas Tanque ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.