Spor Toto 1. Lig play-off turu rövanş maçında İstanbulspor ile BB Erzurumspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Saat 18.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ali Ögel ve Hakan Yemişken yapıyor. Mücadele beIN SPORTS 1, beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İki takım arasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ilk maçın galibi 4-2'lik skorla İstanbulspor olmuştu. Karşılaşma sonrası tur atlayan taraf, play-off finalinde Bandırmaspor ile karşılaşacak.

İSTANBULSPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

İstanbulspor: Alperen, Mehmet, İbrahim, Rroca, Oğuzhan, Emrecan, Ferhat, Ethemi, Melih, Ali, Topalli

Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa, Mustafa, Mücahid, Estrela, Gökhan, Novikovas, Olanare, Emircan, Eren