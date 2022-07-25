Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bodrumspor, Adis Jahovic'i renklerine bağladı.
Bodrumspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" denildi.
Makedon golcü Jahovic, 2016 yılında Göztepe formasıyla Türkiye'ye adım atmış ve sırasıyla Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve tekrar Göztepe formalarını giymişti.
Ege ekibi, geçtiğimiz sezon 2. Lig beyaz grubu 3. sırada bitirmiş ve play-off finalinde Karacabey Belediye'yi yenerek TFF 1. Lig'e çıkmıştı.