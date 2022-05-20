İstanbulspor ile Bandırmaspor TFF 1. Lig'in 38. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, İstanbulspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?İstanbulspor - Bandırmaspor maçına dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. İstanbulspor - Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Bandırmaspor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de TRT Spor'da ve BeIn Sports 4'te canlı yayınlanacak.