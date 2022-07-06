Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i renklerine bağladı. Francis Ezeh'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.
24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Adana Demirspor'da 7 Süper Lig maçına çıktı. Devre arasında 1. Lig takımı Tuzlaspor'a kiralanan Ezeh, 13 müsabakada 8 gol kaydetti.
Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Francis Ezeh! ️⚡️🇳🇬— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) July 6, 2022
Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i renklerine bağladı. ✍🏿
Francis Ezeh'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. 💜💛 pic.twitter.com/VKJA0zFV7h