TFF 1. Lig'in 37. haftasında Samsunspor, İstanbulspor'u sahasında konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Samsunspor - İstanbulspor karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 37. hafta maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile İstanbulsporkozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - İstanbulspor maçı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da BeIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.