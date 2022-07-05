Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, geçen sezon Menemenspor formasıyla 17 gol atarak gol kralı olan Ahmet Sagat ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine Yılport Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ve Ahmet Sagat katıldı. Sagat, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli futbolcu, takımın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampına katılacak.
TRANSFER HABERİ: Samsunspor geçen sezonun gol kralı Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, geçen sezon Menemenspor formasıyla 17 gol atarak gol kralı olan Ahmet Sagat'ı renklerine bağladı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 05.07.2022- 16:30