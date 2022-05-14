TFF 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Ümraniyespor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusularının cevabı ve Ümraniyespor – Denizlispor maçına dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 37. hafta maçında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor – Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor – Denizlispor maçı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da BeIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.