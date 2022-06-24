Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor; Georgios Koutroumpis, Isaac Tshikuna Tshibangu ve Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı ekip, 5 sezon Panathinaikos'ta oynayan ve kaptanlığını yapan 31 yaşındaki Georgios Koutroumpis ile 2, Belçika'nın Anderlecht takımından 19 yaşındaki Isaac Tshikuna Tshibangu ile 3, Adana Demirspor'dan 26 yaşındaki Sedat Şahintürk ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün TOKİ'deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, gelecek sezon da hedeflerinin keyifli ve güzel futbol sergilemek olduğunu söyledi.

Eksik bölgelere göre transfer yaptıklarını aktaran Göçmez, "Hedeflerimizden biri de kampa eksiksiz bir kadro götürmekti. Şu anda da onu gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza pazartesi günü Bandırma'da başlıyoruz. Çarşamba günü gideceğimiz Bolu kampına kadar iki transferimiz daha olacak." diye konuştu.

Takımda geçen yılki kadroyu büyük ölçüde koruduklarını ifade eden Göçmez, şunları kaydetti:

"Doğancan ile sözleşmemiz bitti. Dos Santos, sakatlığı geçmişti ama bizim kararımızla forma giymedi. Önemli olan Bandırmaspor duruşu. Eyüpsporlu bir futbolcu ile yaşadığı münakaşa nedeniyle kadro dışı bıraktık. Onun da yolu açık olsun. Yanlış hareketler yaptı ve biz de kendisiyle çalışmama kararı aldık. Landel de bize çok fayda sağladı ona da teşekkür ediyorum. Bazen değişimler iyidir, bazı süreçlerde ekonomiyi de düşünmek lazım. Pucko'nun da sözleşmesi bitti.

Gelen futbolcular nokta transfer ve Bandırmaspor'da oynamak isteyenler. Biz çok para vermiyoruz ama ödemelerimizi sağlıklı yapıyoruz. Belçika'dan 2 genç oyuncu kampa katılacak. Keny ile ilgili teklifler almaya başladık. İki taraflı düşünüyoruz. Avrupa ile bir transfer yaşamak istiyoruz. 2-3 Avrupa takımından teklif geldi. Keny, Bandırmaspor'u çok seviyor ve kalmak istiyor, çok ciddi bir teklif gelmezse kalacak."

Altyapı alanında da çalışmalar yaptıklarını anlatan Göçmez, altyapıdan başlayarak yapılanmaya gittiklerini ifade etti.

Yeni transferlerden Georgios Koutroumpis, Bandırmaspor'da bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bana şans verdikleri için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Adana Demirspor'dan kiralanan sağ kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ise "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ben de bu takım için elimden geleni yapacağım. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz, güzel bir aile ortamı olduğundan bahsettiler. Bunların olması buraya gelmemde etkili oldu. Bir an önce adaptasyon sürecini atlatıp takıma katkı vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İmza törenine, sportif direktör Ersel Uzgur da katıldı.