Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bandırmaspor, Eyüpspor'u ağırladı.

Mücadeleyi Bandırmaspor 3-0'lık skorla kazandı ve Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'ne yükseldi.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri Philippe Keny, Alpay Kondaş ve Guy-Michel Landel kaydetti.

İlk mücadeleyi ise Eyüpspor İstanbul'da 1-0 kazanmıştı. Bandırmaspor böylelikle 3-1'lik toplam skorla Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'ne yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Bandırmaspor, ceza alanı içinde elle oynama nedeniyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Keny takımını henüz karşılaşmanın başında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



16'ncı dakikada Okan'ın kaptırdığı topu iyi değerlendiren Dibba, ceza alanı içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Ahmet Ildız'a aktardı. Ahmet uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem VAR'a giderek Okan'a faul yapıldığını belirledi. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



45+1'inci dakikada Bandırmaspor korner kazandı. Kornerden gelen top Eyüpspor defansından sekerek Alpay'ın önünde kaldı. Alpay'ın vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu.



İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına 2-0 üstün girdi.



58'inci dakikada Bandırmaspor Levent Ayçiçek ile kontraatağa çıktı. Topu rakip yarı sahaya süren Levent Ayçiçek, uygun pozisyonda bulunan Landel'e pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Landel uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0.



Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.