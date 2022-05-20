Tuzlaspor ile Samsunspor TFF 1. Lig'in 38. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Tuzlaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tuzlaspor - Samsunspor maçına dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Tuzlaspor - Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Samsunspor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de TRT Spor ve BeIn Max 1'de canlı yayınlanacak.