Boluspor - Altınordu TFF 1. Lig'in 38. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Boluspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Boluspor - Altınordu maçına dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Boluspor - Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Altınordu maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de TRT Avaz ve BeIn Max 2'de canlı yayınlanacak.