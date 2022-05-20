Denizlispor ile Erzurumspor TFF 1. Lig'in 38. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Denizlispor ile Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Denizlispor - Erzurumspor maçına dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Denizlispor - Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Erzurumspor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de TRT Avaz ve BeIn Max 1'de canlı yayınlanacak.