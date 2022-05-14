TFF 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor, Keçiörengücü'nü sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Erzurumspor ile Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Erzurumspor - Keçiörengücü maçına dair merak edilenler haberimizde...

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

TFF 1. Lig'de 37. hafta maçında heyecan devam ediyor. Erzurumspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da BeIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.