Ankaragücü – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 37. haftasında Ankaragücü Boluspor'u evinde ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Ankaragücü – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Ankaragücü – Boluspor karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Ankaragücü – Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü – Boluspormaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü – Boluspor maçı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.