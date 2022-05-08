Denizlispor ile Menemen Belediyespor TFF 1. Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Denizlispor ile Menemen Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Denizlispor - Menemenspor maçının detayları...

Denizlispor - Menemen Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 36. hafta maçında heyecan devam ediyor. Denizlispor - Menemen Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Menemen Belediyespormaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - MENEMEN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Menemen Belediyespor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve BeiN Max 1'de canlı yayınlanacak.