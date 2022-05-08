Balıkesirspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Balıkesirspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 36. hafta maçında heyecan devam ediyor. Balıkesirspor - Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALIKESİRSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve BeiN Conenct'te canlı yayınlanacak.