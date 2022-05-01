TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Lige yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Lige yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

ÜMRANİYESPOR TARİHİNDE İLK KEZ!

Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar Balıkesirspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.

Saha içinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, çalan şarkıları taraftarlarıyla söyledi.

Daha sonra tribünlerdeki taraftarlar da saha içine girdi ve şampiyonluğu futbolcularla kutladı.

1 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent ekibi, bu skorun ardından ligin bitimine 3 hafta kala puan sıralamasında ilk iki sırada olmayı ve Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçın ardından ise Eryaman Stadyumu, Ankaragüçlü oyuncuların ve teknik ekibinin sevinç gösterilerine sahne oldu. Sarı- lacivertliler, geride kalan 34 maçta aldığı 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 67 puan topladı. İç Anadolu temsilcisi, bu maçlarda toplam 53 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 38 puanla 19. sırada tamamlayarak küme düşen Ankaragücü, bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.