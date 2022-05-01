Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında heyecan dorukta... Zirve yarışında ve küme düşme hattında önemli mücadeleler oynanırken, tüm maçların canlı anlarımları haberimizde...
ADANASPOR BOLUSPOR İLK 11'LER
Adanaspor: Burak, Ulaş, Evren, Roche, Fıratcan, Bennasser, İsmail, Celil, Bruns, Ciss, Eren.
Boluspor: Selmani, Hakan, Fethi, Emin, Abdurrahim, Abdurrahman, Eray, Roshi, Gökhan, Berk, Bala.
ANKARAGÜCÜ SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır Han, Erdem, Yusuf, Alperen, Yasin, İshak, Abdullah, Geraldo, Chahechouhe, Murat, Kwabena.
Samsunspor: Nurullah, Ali, Yunus Emre, Osman, Melih, Hasan, Polat, Savicevic, Cihan, Fofana, Tomane.
BANDIRMASPOR KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11'LER
Bandırmaspor: Gökhan, Alpay, Cüneyt, Lokman, Caner, Mehmet, Beykan, Akabueze, Landel, Süleyman, Abdullah.
Keçiörengücü: Metin, Ogün, Mehmet, Taha Batuhan, Muharrem, Taşkın, Uzodimma, Alhassan, Aykut, Olawoyin, Eze.
DENİZLİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Denizlispor: Abdülkadir, Tiago Lopes, Oğuz, Gökhan, Schwechlen, Muhammed, Mayi, Özer, Djedje, İlhan, Ömer.
Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Metehan, Gökhan, Muhammed, Tshibola, Grechyshkin, Barış, Sallalich, Musa, Sandro Lima.
BB ERZURUMSPOR KOCAELİSPOR İLK 11'LER
Erzurumspor: Szumski, Mustafa, Mustafa Yumlu, Orhan, Gökhan, Eren, Erstrela, Hasek, Mücahit, Emircan, Olanare.
Kocaelispor: İsmet, Mehmet, Berkay, Musa, Atila, Diop, Mehmet Taş, Kolovos, İlyas Kubilay, Rasheed, Samed Ali.
EYÜPSPOR İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Eyüpspor: Emrullah, Popov, Jonathan, Yalçın, Kemal, Timur, Bekir, Thill, Cenk Ahmet, Dibba, Umut.
İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Ologo, Emrecan, Tuncer, Melih, Muammer, Topalli, Rroca, Kağan, İbrahim.
MANİSA FK BURSASPOR İLK 11'LER
Manisa FK: Muhammed Birkan, Muhammet Taha, Landre, Sadi, Çağrı, Gakpa, Kouter, Hakan, Diallo, Erhan, Ozegovic.
Bursaspor: Canberk, Uğur Kaan, Zalazar, Capan, Erdem, Burak, Hasan, Enver Cenk, Alaskarov, Bruno, Joao Pedro.
MENEMENSPOR TUZLASPOR İLK 11'LER
Menemenspor: Batuhan, Muhammed, Oğuzhan, Ömer, Emre, Cisse, Toni Gomes, Kerem, Abdullah, Ahmet Sagat, Sinan.
Tuzlaspor: Emre, Erhan, İsmail, Posmac, Ferhat, Diack, Rotman, Harris, Çekdar, Ahmet, Ezeh.
ÜMRANİYESPOR BALIKESİRSPOR İLK 11'LER
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Faruk Can, Kartal Kayra, Onur, Oğuz, Yusuf Emre, Del Valle, Bammou.
Balıkesirspor: Yasin, Ayberk, Sedat, Batuhan, Güney, Berk, Alperen, Hüseyin, Hasan Can, Bilalli, Bedirhan.