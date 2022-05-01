TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 35. hafta maçında heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Samsunspor mücadele edecek.Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Samsunspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Avaz'da ve BeiN Sports 3'te canlı yayınlanacak.