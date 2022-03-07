Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursaspor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı
Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi
Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Tamer Tuna'nın görevine son verildi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 10:22
Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursaspor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı