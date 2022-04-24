TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Boluspor sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında heyecan devam ediyor. Boluspor - Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Ümraniyespor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.