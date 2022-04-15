TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Tuzlaspor sahasında Gençlerbirliği'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında heyecan devam ediyor. Tuzlaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı 15 Nisan Cuma günü saat 17:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.