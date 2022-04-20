Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor sahasında Tuzlaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Konuk takımın golü 1. dakikada Francis'ten gelirken; ev sahibi ekip 53. dakikada Olanare ile eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı ve 51 puana yükseldi. Tuzlaspor ise 4 maçtır yenilmiyor ve 42 puana yükseldi.

Ligin 34. haftasında Erzurumspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.