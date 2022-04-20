Ankaragücü 2-3 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü sahasında düşme hattında bulunan Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu. İzmir ekibinin gollerini Şeref Özcan (2) ve Hüsamettin Yener kaydetti. Ev sahibi takımın golleri Geraldo ve Ariyibi'den geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 18:02
İzmir ekibinin gollerini Şeref Özcan (2) ve Hüsamettin Yener kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri Geraldo ve Ariyibi'den geldi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 63 puanda kalırken, Altınordu 41 puana yükseldi.