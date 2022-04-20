Ankaragücü 2-3 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü sahasında düşme hattında bulunan Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu. İzmir ekibinin gollerini Şeref Özcan (2) ve Hüsamettin Yener kaydetti. Ev sahibi takımın golleri Geraldo ve Ariyibi'den geldi.