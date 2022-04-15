Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü sahasında Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Denizlispor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Deplasmanda üst üste 3. kez kazanan Horozlar'a üç puanı getiren golü 50. dakikada İlhan Depe kaydetti. Denizlispor bu sonuçla puanını 36'ya yükseltip maç fazlasıyla 13. sıraya tırmandı ve düşme hattından kurtuldu.

Evinde 10 maç sonra yenilen 11. sıradaki Keçiörengücü ise 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



28. dakikada Özer'in sağ kanattan gönderdiği ara pasta Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında topla buluştu. Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Ömer'in şutunu yerden kaleci Metin Uçar çeldi.



41. dakikada Taşkın Çalış'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasından geri döndü. Ceza sahası dışında topu karşılayan Olawoyin'in şutunu Denizlispor savunması kesti. Altı pasta topla buluşan Fatih Selimhan Korkmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt kararı ile gol geçerlilik değeri kazanmadı.



50. dakikada ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe'ye aktardı. Kaleci Metin Uçar'ı geçen İlhan Depe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1