TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadelede 3-1'lik skorla gülen taraf İstanbul ekibi oldu.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadelede 3-1'lik skorla gülen taraf İstanbul ekibi oldu.

İstanbulspor'un galibiyet golleri 31. dakikada Ferhat Yazgan, 68'de Ethemi ve 90+5'te Topalli'den geldi.

Bursaspor'un tek sayısını ise 7. dakikada Alaskarov kaydetti.

31. dakikada İstanbulspor Rroca ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Bursaspor'da 85. dakikada ise Mert Yılmaz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 54 puana yükseldi. Bursaspor ise 31 puanda kaldı.