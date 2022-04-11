Kocaelispor Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Buraspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyetin ardından teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Körfez ekibi daha önce Mustafa Reşit Akçay ile de yollarını ayırmıştı. Kocaelispor'da gündemde ise son olarak Altay'ı çalıştıran Serkan Özbalta var.