Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında İzmir ekibi Altınordu'yu konuk etti. trtspor.com.tr'den yayımlanan maç 2-1 Boluspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Boluspor'un golleri 32. dakikada Balaj ve 89. dakikada Erdem Can Polat'tan gelirken, Altınordu'nun golünü 52. dakikada Şeref Özcan penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla Boluspor 50, Altınordu ise 45 puanla sezonu tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
32'nci dakikada Beypiliç Boluspor atağında ceza sahası dışından Balaj'ın güzel vuruşunda top direğe çarptıktan sonra fileleri havalandırdı: 1-0.
51'nci dakikada ceza sahası içinde Beypiliç Boluspor savunmasının müdahalesinde Muzaffer yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
52'nci dakikada Şeref'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
90'ncı dakikada Beypiliç Boluspor'un sağ kanattan dar açıdan kullandığı serbest vuruşta. Erdem Can'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.
Mücadeleyi Boluspor 2-1 kazandı.